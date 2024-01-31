تهديد.. روسيا تعلق على مناورات حلف الناتو الحالية في أوروبا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، إن روسيا تعتبر مناورة "المدافع الصامد 2024" العسكرية التي أطلقها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا تهديدا.

وأشار بيسكوف في مؤتمر صحفي، إلى أن حلف الناتو تم إنشاؤه للمواجهة مع روسيا، لذلك كانت موسكو تتخذ الإجراءات المضادة اللازمة.

ووفقاً لبيسكوف، فإن روسيا تفسر بشكل لا لبس فيه مناورات الناتو على أنها تهديد، لأن الناتو أداة للمواجهة، لافتا إلى أنه تم تصور الحلف وتشكيله وتكوينه وتحكم الولايات المتحدة فيه في الوقت الحالي بهذه الطريقة على وجه التحديد.

وقال بيسكوف: "إنه تهديد لنا، هكذا نرى الأمر، ويتم الآن اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة، خاصة منذ أن قام الناتو بنقل بنيته التحتية العسكرية نحو حدودنا لعدة عقود دون توقف".

ومن المقرر أن تستمر مناورات الناتو حتى شهر مايو المقبل، مع التركيز على جاهزية القوات والتدريب وإعادة الانتشار العملياتي للوحدات.

كما ستجري هولندا وألمانيا مناورة مشتركة في أبريل، للتدرب على الحركة السريعة لتشكيلات الجيش الكبيرة.