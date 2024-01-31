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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

ندوة لتوعية المزارعين وحثهم على تطبيق الممارسات السليمة بمنطقة آبار الريف بتوشكي

صدى البلد

نظم مركز بحوث الصحراء، من خلال فريق محطة بحوث توشكى، ندوة إرشادية للمزارعين والمنتفعين بمنطقة آبار شركة تنمية الريف المصري بتوشكى، وذلك تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بتعزيز دور المراكز البحثية العلمية فى دعم المزارعين والمستثمرين فى القطاع الزراعي للإستفادة من مخرجات البحوث التطبيقية وتنفيذها على أرض الواقع.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء .


وأوضح "شوقي" أن الهدف من الندوة هو توعية المزارعين وحثهم على تطبيق الممارسات الزراعية السليمة وتعريفهم بالمحاصيل وأصنافها التي تجود زراعتها بالمنطقة ومواعيد زراعتها المثلى، وكذلك تحسين وتطوير منظومة الرى بمزارعهم وذلك لترشيد إستهلاك المياه ورفع كفاءة إستخدام المياه وزيادة المساحات المنزرعة بالمنطقة بالمحاصيل المهمة والإستراتيجية والحصول على إنتاج اقتصادي عالي مما يسهم فى زيادة الإنتاج الزراعي المحلي بالإضافة إلى التواجد مع الفلاحين والمزارعين والمستثمرين لتقديم النصائح والإرشادات وذلك بتوجيهات مباشرة من السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأرضي وضمن خطة المركز.

وأكد الدكتور سعد نصار- رئيس محطة بحوث توشكي على أهمية الزراعة فى المواعيد المناسبة والعروات المناسبة للظروف الجوية للمنطقة، وكذلك إنتقاء الأصناف المناسبة طبقا للخريطة الصنفية لكل محصول، وضرورة إستخدام برامج ري وتسميد بالكميات المثلى تستند إلى إسلوب علمي وذلك لترشيد إستخدام المياه مما يسهم فى زيادة المساحة المنزرعة على كل بئر مياه جوفي.

 وأشار إلي أهمية الإستفادة من المخلفات النباتية مثل نواتج تقليم أشجار الفاكهة والنخيل وكذلك الحشائش ومخلفات المحاصيل فى نهاية الموسم الزراعي وعدم إشعال النيران بها وحرقها كما يفعل كثير من المزارعين ولكن يتم تدويرها بفرمها واستخدامها فى تصنيع سماد عضوي (كمبوست) وإنتاج أسمدة عضوية خالية بذور الحشائش والإصابات المرضية تستخدم فى تسميد الزراعات.

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