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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل: ختام برامج تدريبية وندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية لفتيات الإسكندرية

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية الدورات التدريبية المجانية للشباب من أبناء المحافظة على مهن صيانة المحمول ، ومهنة التفصيل والخياطة والتي استفاد منها 49 متدربة بمركز التدريب المهني بمحرم بك ، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب المهنى لكل دورة ، بواقع 3 أيام على المهارات الأساسية للتدريب ، و20 يوماً للتدريب العملي لكل مهنة ، كما يحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية والتدريب ، وذلك فى ضوء التعاون بين وزارة العمل وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم ، وفي إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية "تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" ، وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر" بالشراكة مع التعاون الدولي ، والمجلس القومي للمرأة ، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي"سيدا" ، وسفارة السويد بالقاهرة ، والوكالة الكورية للتعاون الدولي .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالاسكندرية ، أن ذلك يأتى في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتنفيذ خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة وتمكينها إقتصادياً وتفعيل دورة وحدة المساواة بين الجنسين ، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات وقدرات الفتيات في التدريب والمساواة بين الجنسين في العمل ، وأضاف مدير المديرية أنه قام بمتابعة الإختبار النهائي للدورات التدريبية بمركز تدريب محرم بك ، كما جرى تنظيم ندوة للتوعية بعنوان "الهجرة غير الشرعية " لجميع المتدربين بعد الانتهاء من اختبار نهاية الدورات ، ألقتها فاتن محجوب مدير إدارة الرعاية ، وايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني ، وحنان محمد مدير مركز تدريب مهني محرم بك ، ومؤكداً استمرار المديرية في توفير مزيد من فرص التدريب المهني للشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخلياً وخارجياً فى ضوء التعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة سواء المحلية أو الدولية لتوفير أفضل الخدمات التدريبية الممكنة واللازمة لدعم وتمكين الشباب.

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