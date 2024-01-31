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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الزيادة الجديدة| جدول الرواتب والمعاشات لشهر فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام

موعد صرف المعاشات
موعد صرف المعاشات

زادت في الأيام الأخيرة عمليات البحث من قبل الكثير من أصحاب المعاشات، عن حقيقية تبكير موعد صرف معاش شهر فبراير 2024، وخاصة بعدما قامت وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات يناير 2024 للموظفين.

معاشات فبراير 2024

وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن موعد بدء صرف معاشات شهر فبراير 2024 رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يستمر الصرف لمدة 6 أيام متتالية، لـ أكثر من 11 مليون مواطن في الدولة، بعد أن تم صرف معاش تكافل وكرامة للفئات المستحقة.

وحسب القانون الخاص بالمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لا توجد زيادة معاشات في فبراير 2024، فالزيادة حسب قانون التأمينات والمعاشات تكون في شهر يوليو من كل عام، إن لم يصدر قرار جديد بغير ذلك.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية أنّ الزيادة الخاصة بالمعاشات تكون بنسبة 15%، لذلك سيتم صرف المعاش الخاص بشهر فبراير المُقبل 2024 دون أي زيادة.

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استمرار صرف المعاشات للمتخلفين وفاقدى بطاقات ميزة

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر فبراير 2024 بداية من يوم الخميس، الذي يوافق 1-2-2024، وبذلك سيكون أول أيام صرف معاشات الشهر الثاني من العام الجديد 2024.

ويتم صرف معاشات فبراير 2024، في يومي 1 و2 فبراير، للحاصلين على أكثر من 1000 جنيه، كما يتم صرف معاشات فبراير 2024، في يومي 3 و4 فبراير، للحاصلين على أكثر من 2000 جنيه، بينما يتم صرف معاشات فبراير 2024، في يومي 5 و6 فبراير، للحاصلين على أكثر من 3000 جنيه.

المعاشات بالزيادة الجديدة 

والجدير بالذكر أنه كثرت الأقاويل عن زيادة معاش شهر فبراير 2024، ولكن ليس هناك أي أساس من الصحة حول تلك الزيادة، حيث لم يتم إصدار قرار من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن ذلك، والتي تبلغ وفقًا لقانون التأمينات نحو 15%.

ووفق ما ينص عليه قانون التأمينات فمن المقرر أن تطبق زيادة المعاشات في كل عام في شهر يوليو، إلا أن التوقعات تشير أنه من المرجح أن يتم صرف الزيادة الجديدة قبل شهر يوليو، حرصًا من الحكومة على تيسير الأعباء للمواطنين قبل حلول شهر رمضان 2024.

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ووكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن زيادة المعاشات اعتبارًا من شهر يناير الحالي، على أن يرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلًا من القيمة السابقة التي كانت 1105 جنيهات، بزيادة قدرها 195 جنيها. فيما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 10،080 جنيهًا بدلًا من 8720 جنيهًا، بارتفاع قدره 1360 جنيهًا.

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات يناير 2024، لمن تخلفوا عن مواعيد الصرف خلال الأيام الماضية كما يتم صرف المعاشات لفاقدى بطاقات ميزة من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي .

وشهدت الأيام الماضية  انتظام فى صرف معاش شهر يناير ، من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي مع زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.

أماكن ومواعيد معاشات فبراير 

وسوف نرصد لكم أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024، والتي جاءت كالتالي:

1- منافذ شركات فوري.

2- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

3- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

4- منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.

وأصبح لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مواعيد الصرف بالأيام وزيادة المعاشات، خلال الموقع الإلكتروني، ومن خلال الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول للاستعلام عن المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات.

2- ادخل اسم "صاحب المعاش".

3- الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

4- انتظر بضع ثوانٍ حتى تظهر لك قيمة المعاش، وفي حال إصدار قرار بزيادة المعاشات يمكنك معرفة قيمة الزيادة.

كما نرصد لكم الجدول الخاص بالزيادات الأخيرة الخاصة بالمعاشات، والتي جاءت كالتالي:

- من يتقاضى مبلغ 1300 جنيه سيتقاضي 1495 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 1500 جنيه سيتقاضي 1725 جنيها.

- من يتقاضي مبلغ 1600 جنيه سيتقاضي 1840 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2000 جنيه سيتقاضي 2300 جنيه.

- من يتقاضى مبلغ 2300 جنيه سيتقاضي 2645 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2600 جنيه سيتقاضي 2990 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2900 جنيه سيتقاضي 3335 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3200 جنيه سيتقاضي 3680 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3500 جنيه سيتقاضي 4025 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3800 جنيه سيتقاضي 4370 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4100 جنيه سيتقاضي 4715 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4400 جنيه سيتقاضي 5060 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4700 جنيه سيتقاضي 5405 جنيهات.

- من يتقاضى مبلغ 1080 جنيها سيتقاضى 11592 جنيها.

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