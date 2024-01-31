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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس جريئة.. نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام |شاهد

نوال الزغبي
نوال الزغبي

نشرت المطربة نوال الزغبي، صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وأطلت نوال الزغبي، مرتدية فستاناً قصيراً باللون الاسود والفضي، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

كما اختارت نوال الزغبي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة مختلفة وجذابة تتناسب مع ظهورها. 

أما من الناحية الجمالية فاعتمدت نوال الزغبي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البني اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها 

وإليكم صور نوال الزغبي 

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