الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 35 ألفا و750 زائر خلال ديسمبر ويناير

شهدت الحديقة النباتية بأسوان إقبالا كبيرا من الزائرين من مختلف جنسيات العالم خلال شهري ديسمبر ويناير منذ بداية فصل الشتاء والموسم الشتوي.

وفى هذا الصدد قال الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية في أسوان بأن الحديقة النباتية شهدت توافد آلاف الزائرين والأفواج السياحية بمختلف الجنسيات على مدار شهري ديسمبر ويناير، باعتبارها ضمن المزارات السياحية البارزة على المستوى الدولى والعالمى.

وأضاف بأن عدد الزائرين سواء من المصريين والسائحين على مدار شهر ديسمبر بلغ 10375 مصريا، و6525 زائرا أجنبيا من مختلف الجنسيات، ليصل الإجمالي إلى 16 ألفا و 900 زئر .

الحديقة النباتية

وأوضح عمرو محمود بأنه في شهر يناير الجاري تصاعدت أعداد الزائرين من المصريين والأجانب المتوافدون على زيارة الحديقة النباتية، حيث بلغ 12850 زائرا مصريا، و6000 زائر أجنبي، ليصل الإجمالي 18850 زائرا من مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أن بلغ إجمالي عدد الزائرين للحديقة النباتية على مدار شهري ديسمبر ويناير 35 ألفا و 750 زائرا من المصريين والأجانب.

وأضاف الدكتور عمرو محمود بأن الحديقة النباتية تحتوي على نباتات نادرة لا تتواجد في العالم إلا داخل الحديقة، ويصل عدد النباتات داخل الحديقة إلى أكثر من 800 نبات نادر، وأن عدد الزوار تتزايد خلال فصل الشتاء، وتحديدًا أثناء إجازة نصف العام التي تنطلق مع بداية شهر فبراير.