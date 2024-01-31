مرحلة صعبة|هنا الزاهد تتحدث عن طلاقها لأول مرة.. وتفاصيل لقاء أحمد فهمي بعد الانفصال

من الزيجات التي أحبها الجمهور في الوسط الفني وتفاعلوا معها كثيرًا منذ 5 سنوات مضت، كان زواج الفنان أحمد فهمي من الفنانة هنا الزاهد، وبنفس التفاعل الشديد لكن على النقيض كان حزن الجمهور بسبب خبر الانفصال الذي جاء مفاجئا.

انفصال مفاجئ واحترام متبادل

في آخر شهر نوفمبر، أعلنت هنا الزاهد انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمى رسميًا بعد 4 سنوات زواجا، وكتبت على ستورى حسابها بموقع “إنستجرام”: «الحمد لله، تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواجا، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير».

وفي المقابل، أعلن أحمد فهمي خبر الانفصال بنفس الطريقة في الوقت الذي لم يكشف فيه أيهما عن تفاصيل محددة للطلاق.

ماذا قال أحمد فهمي عن طلاقه من هنا الزاهد؟

ظهر أحمد فهمي في لقاء مع الإعلامي أنس بوخش وتحدث عن تفاصيل الطلاق قائلا: “عندي مصايب كتير وعندي مشاكل فى شخصيتي، لكن كله بيحب يطلع فى التليفزيون يقول أحلى ما عنده.. يعنى لو سألت حد فى الشارع هيقولك إنت ناجح، ولكن أنا أقدر أقول إنك ناجح فى شغلك، وده اللى أنا شايفه بس معرفش إنت فى حياتك عامل إيه”.

وحول ما إذا كان يوجد شخص متسبب فى الانفصال، قال فهمي: “أكيد هيكون العيب فيا.. وكلمة متخربش البيت بشوف إنها كلمة جاهلة جدًا”.

هنا الزاهد تتحدث للمرة الأولى

في المقابل، حلت هنا الزائد ضيفة مع الإعلامية لينا الطهطاوي في برنامج "كلاكيت" على راديو “نجوم إف إم”، وتحدثت بشكل موسع عن علاقتها بأحمد فهمي وكواليس لقائها به بعد الانفصال، وقالت إنها تمر بمرحلة صعبة بعد الانفصال، لكنها تحاول أن تكون قوية ومتفائلة.

وأضافت هنا الزاهد: "الانفصال في الأول حاجة صعبة جدا عشان العشرة، لكن الحياة مكملة ولازم تقفي وتكملي، والحمد لله أنا تمام ومبسوطة وهو مبسوط جدا، والحياة مش كلها وردي ولا كلها وحشة، ومش لازم أي اتنين يسيبوا بعض يبقى في مشاكل، في ناس مش بيتوفقوا مع بعض والنصيب مش بيكمل، لكن بيبقوا في منتهى الشياكة والاحترام".

ماذا حدث في اللقاء الأول بعد الانفصال؟

وكشفت هنا الزاهد عن لقائها بأحمد فهمي بعد الانفصال، حيث قالت: “مش حاملة هم إني أشوفه، بالعكس شوفنا بعض في حفل جوي أوردز وسلمنا على بعض عادي، وهو دلوقتي صديق وزميل في نفس المهنة”.

وتزوج أحمد فهمى وهنا الزاهد عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، قبل أن ينفصلا منذ 3 أشهر.