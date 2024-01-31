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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أحمد الشريف: تطوير القاعات يساعد على الانتقال من برامج التعليم التقليدية للتفاعلي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

افتتحت كلية العلوم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبده الشريف عميد الكلية، قاعة ابن سينا بمبنى النبات القديم بالكلية بعد تطويرها لتتواكب القاعة المطورة مع التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي وبالتزامن مع مرور 100 عام على تأسيس كلية العلوم.
 

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من جانبه، قال الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، إن عملية التطوير لقاعة ابن سينا تمت في ضوء المعايير الحديثة للجامعات تماشيًا مع سياسة الدولة المصرية وطبقا لرؤية مصر 2030 لرفع كفاءة العملية التعليمية من أجل مساعدة الكلية على الانتقال من برامج التعليم التقليدي إلى برامج التعليم التفاعلي والمدمج والهجين وغيرها.

وأكد “ الشريف ” ، على أن ذلك  لتلبية متطلبات سوق العمل في تقديم تعليم وتدريب متميز وتعزيز مهارات طلاب الكلية وخريجيها، والمساعدة في النقل المباشر (أونلاين) لجميع البرامج التدريبية والبرامج الدراسية الحديثة لمرحلة البكالوريوس مثل برنامج علوم تكنولوجيا البيئة، وبرنامج علوم وتكنولوجيا النانو، وبرنامج الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجي، وبرنامج الفيزياء الحيوية الطبية، والبرامج الحديثة لمرحلة الدراسات العليا مثل دبلوم التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة.
 

كلية العلوم جامعة القاهرة الخشت جامعة القاهرة قاعة ابن سينا سوق العمل

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