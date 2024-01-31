صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط في 2024

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 بنصف النقطة المئوية إلى 2.9%.

ويأتي ذلك بسبب عوامل عدة مثل الحرب في غزة، تخفيضات إنتاج النفط، استمرار السياسات الاقتصادية التشددية، من نمو وصفه الصندوق بـ "الضعيف" عند 2% في 2023.

وأضاف الصندوق أن المنطقة تعاني من حالة عدم يقين شديدة، كما أن المخاطر التي تعود إلى الظهور مع تصاعد الصراع واحتمال انتشاره إلى خارج غزة وإسرائيل، فضلا عن تزايد الاضطرابات في البحر الأحمر، يمكن أن يكون لها تأثير اقتصادي شديد، بما في ذلك على التجارة والسياحة.