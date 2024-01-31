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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء 32 عملية أنف وأذن وحنجرة بمستشفى أولاد صقر المركزي

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذاً لتوجيهات معالي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، قام الفريق الطبي بقسم الجراحة وقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أولاد صقر المركزي، بمشاركة كل من الدكتور وجيه زكي، والدكتور محمد السيد، والدكتور أحمد عبدالرحمن، وهيئة تمريض بقسم العمليات، تحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم المتولي مدير المستشفى، والدكتور أحمد الجندي رئيس قسم العمليات، بإجراء لستة عمليات أنف وأذن وحنجرة للمرضى بالمستشفى.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم خلالها إجراء ٣٢ عملية جراحية مابين ذات مهارة ومتوسطة، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة لجميع المرضى، وتمت العمليات الجراحية بنجاح، والحالات مستقرة، وتحت الملاحظة الطبية تحت إشراف أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير مستشفى أولاد صقر المركزي، وجميع الكوادر والفرق الطبية من السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين وجميع المشاركين في هذا العمل للتخفيف من معاناة المرضى بمحافظة الشرقية.

الأنف والأذن والحنجرة استقبال شهر رمضان الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

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