الدقهلية.. جهود مكثفة بالمراكز والمدن لزراعة الأشجار المثمرة والزينة بالطرق والحدائق

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجهود المكثفة التي تقوم بها رئاسة مراكز ومدن محافظة الدقهلية لزراعة الاشجار المثمرة والزينة علي الطرق العامة والحدائق والجزر الوسطي وافنية المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين،وفي هذا الصدد تابع" مختار"جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن محلة دمنة والكردي في هذا الشأن..

ففي مدينة محلة دمنه قال هاني احمد انه تم متابعة تنفيذ تكليفات محافظ الدقهلية بزراعة الاشجار بنطاق المدينة حرصا علي المظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية للمواطنين..

وفي مدينة الكردي قال الاستاذه اميمه السعيد رئيس المدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال زراعة الاشجار ورفع كفاءة مشتل المدينة من خلال توفير شتلات جديدة لزراعتها بانحاء المدينة حفاظا علي المظهر الحضاري للمدينة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين..

و أكد "مختار" علي ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال زراعة الاشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصا علي تحقيق الاهداف المرجوة من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية.

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