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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كليات جامعة القاهرة تعلن تعليمات مهمة قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد بلبوله عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن إعلان الجداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2023-2024 . 

وقال الدكتور أحمد بلبولة انه تم إعلان الجداول الدراسية الخاصة بطلاب الفرق المختلفة وذلك استعدادا لإنطلاق الفصل الدراسى الثانى خلال الأيام القادمة . 

تعليمات هامة قبل إنطلاق الفصل الدراسى الثانى 

1- عدم غلق الشبابيك أوقات التهوية 

2-الالتزام بحضور المقررات التى تتطلب تدريبا علميا بنسبة 30 % فى المعمل 

3- يكلف كل طالب بعدة تكليفات ، يسلمها الطالب بنفسة للأستاذ الدكتور أو من يساعده و تنجز التكليفات بخط اليد .

4- تستوفى نسبة ال 30% المخصصة لكل مقرر بحضور الطالب بنفسة لتسليم التكليفات و مناقشته فيما كلف به من قبل الأستاذ 

 

الدكتور أحمد بلبولة كلية دار العلوم جامعة القاهرة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2023-2024

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