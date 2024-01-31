كليات جامعة القاهرة تعلن تعليمات مهمة قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور أحمد بلبوله عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن إعلان الجداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2023-2024 .

وقال الدكتور أحمد بلبولة انه تم إعلان الجداول الدراسية الخاصة بطلاب الفرق المختلفة وذلك استعدادا لإنطلاق الفصل الدراسى الثانى خلال الأيام القادمة .

تعليمات هامة قبل إنطلاق الفصل الدراسى الثانى

1- عدم غلق الشبابيك أوقات التهوية

2-الالتزام بحضور المقررات التى تتطلب تدريبا علميا بنسبة 30 % فى المعمل

3- يكلف كل طالب بعدة تكليفات ، يسلمها الطالب بنفسة للأستاذ الدكتور أو من يساعده و تنجز التكليفات بخط اليد .

4- تستوفى نسبة ال 30% المخصصة لكل مقرر بحضور الطالب بنفسة لتسليم التكليفات و مناقشته فيما كلف به من قبل الأستاذ