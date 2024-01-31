بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.. تفاصيل أحدث مشروع في التجمع السادس

أعلنت Cred عن تعاونها مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان لأطلاق أحدث وأكبر مشروعاتها علي الإطلاق وذلك بمنطقة شرق القاهرة بواحدة من أكثر المناطق حيوية بالقاهرة الجديدة على مساحة 128.5 فدان وإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الذي عقدته الشركة بحضور المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي للشركة والذى أكد أن السوق المصرى بخير وصاعد واعد رغم التحديات الاقتصادية العالمية .

مشروع سكني تجاري إداري

ويقام المشروع بموقع استراتيجي بالتجمع السادس إمتداد شارع التسعين الجنوبي وهو مشروع سكني تجاري إداري تسعى من خلاله الشركة إلى إضافة قيمة استثمارية جديدة للسوق العقاري المصري

و تتوافر بالمشروع والذى ياتى بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية مقومات المشروعات العقارية الاستثمارية الكبري بدءً من موقعه المتميز إلى كافة تفاصيل المشروع من مخططات رئيسية وتصميمات وخدمات.

ويتم تطوير المشروع على مساحة بنائية تبلغ 350 الف متر مربع لتنفيذها على 5 مراحل