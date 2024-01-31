تشكيل برشلونة وأوساسونا في مباريات الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن التشكيل الرسمي لفريقه خلال مواجهة أوساسونا، ضمن مؤجلات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

ودفع تشافي بثلاثي هجومي، مكون من: لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

وستكون هذه أول مباراة يقودها تشافي عقب إعلان رحيله بشكل رسمي عن النادي الكتالوني في الصيف المقبل.

وجاء تشكيل برشلونة كاملا، كالآتي:

إينياكي بينيا - رونالد أراوخو - جول كوندي - كوبارسي - جواو كانسيلو - بيدري - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.

وعلى الجانب الآخر، يمثل أوساسونا، كل من:

إيتور فديز - أوناي جارسيا - ديفيد جارسيا - تورو - مونكايولا - آيمار - أريسو - بوديمير - خوسيه أرنايس - موجيكا - هيراندو.

وتلقى برشلونة الخسارة بنتيجة 5-3 ضد فياريال الجولة الماضية مساء السبت.

وتجمد رصيد الفريق الكتالوني عند 44 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا.