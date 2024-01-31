عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل برشلونة وأوساسونا في مباريات الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن التشكيل الرسمي لفريقه خلال مواجهة أوساسونا، ضمن مؤجلات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

ودفع تشافي بثلاثي هجومي، مكون من: لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

وستكون هذه أول مباراة يقودها تشافي عقب إعلان رحيله بشكل رسمي عن النادي الكتالوني في الصيف المقبل.

وجاء تشكيل برشلونة كاملا، كالآتي:

إينياكي بينيا - رونالد أراوخو - جول كوندي - كوبارسي - جواو كانسيلو - بيدري - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.

وعلى الجانب الآخر، يمثل أوساسونا، كل من:

إيتور فديز - أوناي جارسيا - ديفيد جارسيا - تورو - مونكايولا - آيمار - أريسو - بوديمير - خوسيه أرنايس - موجيكا - هيراندو.

وتلقى برشلونة الخسارة بنتيجة 5-3 ضد فياريال الجولة الماضية مساء السبت.

وتجمد رصيد الفريق الكتالوني عند 44 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر كالصاعقة.. إعلان هام من مرتضى منصور

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

موضوعات متعلقة

المصري يتعاقد مع نجم الترجي التونسي

ناصر ماهر إلى الزمالك مقابل الثلاثي عمرو السيسي وعبدالله محمد وعلي ياسر

المقاولون العرب يضم لاعب الصفاقسي التونسي فراس بن عايفية

المقاولون العرب يضم حليمو قادما من سموحة لمدة موسمين ونصف

سوريا بالقوة الضاربة لمواجهة إيران في ثمن نهائي أمم آسيا

المقاولون العرب يضم نجمي الإسماعيلي والهلال الليبي |تفاصيل

المقاولون العرب يضم محمد عنتر ويستعير النيجيري معز من سيراميكا كليوباترا

مودرن فيوتشر يتعاقد مع جناح إفريقي سوبر

ترشيحاتنا

طوارئ بالقاهرة بسبب الأمطار .. وتعزيزات أمنية للتعامل مع الأعطال والحوادث

روسيا تعترض 20 صاروخًا أوكرانيًا موجهًا نحو القرم

وزير خارجية إيران: على أمريكا الكف عن لغة التهديد وبحث حل سياسي

الحكومة تشد الحزام| قرارات عاجلة بترشيد الإنفاق في جهات الدولة.. تفاصيل

أجواء أوروبية.. سانت كاترين تكتسي باللون الأبيض بعد تعرضها لعاصفة ثلجية|شاهد

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزن زائد.. يسرا تصدم متابعيها بصورها الجديدة| شاهد

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

12 لقبا مع الأهلي وصفر مع غيره.. مشوار عبدالله السعيد بعد انتقاله للزمالك

فستان جريء.. داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بظهورها الجديد| شاهد

فيديو

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ