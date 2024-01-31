عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على أهداف وتفاصيل برنامج إعداد قادة الوطن العربي لطلاب الجامعات

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة

تشهد محافظة الأقصر خلال الاسبوع الجاري فاعليات البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر، بعنوان إعداد قادة الوطن العربي،  تحت شعار LEADERS 2030.

ويقام فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة.

و يهدف   البرنامج التدريبي الي الجمع بين طلاب الجامعات العربية والمصرية والذين يتمتعون بروح التآلف والانسجام والقدرات العقلية الجيدة والطاقة والشجاعة، وقدراتهم الفائقة على استيعاب أحدث الثقافات والحضارات، وإمكانياتهم أن يصنعوا المعجزات ويحافظوا على الوحدة العربية ، و الي  إعداد القيادات الشابة في الوطن العربي،  ويستهدف طلاب الجامعات العربية والمصرية  بهدف صقل مواهبهم القيادية لكى يكونوا سفراء لبلدانهم وقادة المستقبل، وتمكين الشباب من تحقيق التنمية المستدامة في بلدانهم ونشر ثقافة القيادة الإيجابية، وبعث رسالة للعالم أجمع إن مصر تفتح أبوابها لاستقبال الشباب العربي من أجل رفع قدراتهم وخبراتهم، وذلك تأكيدا على دورها الريادي في الوطن العربي.

Jobs Education اتحاد الجامعات إعداد القادة إعداد قادة الوطن العربي البرنامج التدريبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران تقصي سوريا وتضرب موعدا مع اليابان في ربع نهائي أمم أسيا

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

أول صور لـ عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

ترشيحاتنا

بأرخص أسعار.. سامسونج تستعد لإطلاق موبايلات 4G

بشرى سارة للعاملين بالكهرباء.. زيادة منحة وقرض الحج.. اعرف القيمة

رئيس شعبة المواد الغذائية: الحكومة تقدر «تدلع» المواطن بدون أي تكاليف إضافية|فيديو

جحيم في بولاق الدكرور.. ابتعد بابنته عن النيران فقفز من الطابق الرابع

بينها السعودية .. إيران تعفي مواطني هذه الدول من تأشيرة الدخول

ننشر جوازات سفر المتهمين بتكوين أكبر شبكة تهريب دولية للمهاجرين إلى إيطاليا |خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مميز .. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة عصام كاريكا |شاهد

فستان ضيق .. إطلالة زوجة عفرتو تخطف الأنظار في حفل زفافهما |شاهد

نادر والنساء أكثر عرضة له.. معلومات صادمة عن مرض سيلين ديون

بمكياج هادئ.. عبير صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة |شاهد

فيديو

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ