عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إنقاذ طفل قبل غرقه في حمام سباحة بكومبوند شهير بأكتوبر

صدى البلد

إنقاذ طفل قبل غرقه في حمام سباحة بكومبوند شهير بأكتوبر.

أنقذت العناية الإلهية طفل قبل غرفه في حمام سباحة داخل كومبوند بمدينة حدائق أكتوبر، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر يفيد بوصول طفل في حالة خطيرة نتيجة غرقه داخل حمام سباحة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة طفل نتيجة غرقه داخل حمام سباحة في كمبوند شهير بطريق دهشور قسم حدائق أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

Sent from Yahoo Mail on 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر كالصاعقة.. إعلان هام من مرتضى منصور

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

موضوعات متعلقة

تفاعلات كيميائية.. التحريات تكشف مفاجأة في حادث مصنع صابون الطالبية| فيديو

آثار مدمرة ومروعة لـ حادث انفجار الطالبية.. فيديو

تطورات حادث الطالبية.. التحفظ على والد وشقيق مالك مصنع الصابون

بعد معاينة النيابة.. صدى البلد في موقع حادث انفجار الطالبية| صور مروعة

تصدع وتهشم حوائط.. إخلاء عقارين من السكان في حادث الطالبية

مصنع صابون السبب.. ننشر أسماء مصابي حادث الطالبية

تحت حراسة مشددة.. التحفظ على مالك مصنع الصابون في حادث انفجار الطالبية

إصابة 13 شخصا.. النيابة تحقق في حادث انفجار الطالبية|فيديو

ترشيحاتنا

شهداء وجرحى في قصف منزل جنوبي شرقي رفح

طوارئ بالقاهرة بسبب الأمطار .. وتعزيزات أمنية للتعامل مع الأعطال والحوادث

روسيا تعترض 20 صاروخًا أوكرانيًا موجهًا نحو القرم

وزير خارجية إيران: على أمريكا الكف عن لغة التهديد وبحث حل سياسي

الحكومة تشد الحزام| قرارات عاجلة بترشيد الإنفاق في جهات الدولة.. تفاصيل

أجواء أوروبية.. سانت كاترين تكتسي باللون الأبيض بعد تعرضها لعاصفة ثلجية|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزن زائد.. يسرا تصدم متابعيها بصورها الجديدة| شاهد

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

12 لقبا مع الأهلي وصفر مع غيره.. مشوار عبدالله السعيد بعد انتقاله للزمالك

فستان جريء.. داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بظهورها الجديد| شاهد

فيديو

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ