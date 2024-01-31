إنقاذ طفل قبل غرقه في حمام سباحة بكومبوند شهير بأكتوبر.

أنقذت العناية الإلهية طفل قبل غرفه في حمام سباحة داخل كومبوند بمدينة حدائق أكتوبر، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر يفيد بوصول طفل في حالة خطيرة نتيجة غرقه داخل حمام سباحة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة طفل نتيجة غرقه داخل حمام سباحة في كمبوند شهير بطريق دهشور قسم حدائق أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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