بناءة.. البيت الأبيض يكشف تطورات مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى مع مسئول إسرائيلي لبحث مساعدات غزة والإفراج عن الرهائن.

وحسب قناة "الحرة" الأمريكية، قال كيربي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى بناءة وتسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف أن الهدف من الهدنة الممددة هو إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن، لافتًا “نسعى لهدنة في غزة أطول من السابقة في نوفمبر”.

وفي تطور، أبلغ مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، أن هناك مؤشرات قوية تشير إلى تقدم صفقة الرهائن المقترحة. الاتفاق، الذي تم صياغته خلال محادثات في باريس ضمت إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، ينتظر حاليا موافقة مجلس الوزراء بكامل هيئته.

وفي الوقت نفسه، أعلنت حماس أنها تراجع بعناية اقتراح وقف إطلاق النار. ووفقاً لمسؤول كبير في حماس، فإن الهدنة المقترحة تتألف من ثلاث مراحل: إطلاق سراح المدنيين المتبقين، يليه إطلاق سراح الجنود، وفي نهاية المطاف، إعادة جثث الرهائن الذين فقدوا أرواحهم.

ولم يتم عرض شروط الصفقة، بحسب المصدر، رسميًا على مجلس الوزراء بكامل هيئته، مما خلق مستوى من عدم اليقين بشأن الانتهاء منه.