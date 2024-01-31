نتنياهو يهاجم الأونروا ويطالب بإنهاء مهمتها

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه يجب إغلاق وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال نتنياهو لمندوبي الأمم المتحدة الزائرين، بحسب بيان صادر عن مكتبه، “لقد حان الوقت لكي يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أنه يجب إنهاء مهمة الأونروا”.

وأضاف أنها “تسعى إلى الحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين.. ويجب علينا أن نستبدل الأونروا بوكالات الأمم المتحدة الأخرى ووكالات المعونة الأخرى، إذا أردنا حل مشكلة غزة كما نخطط للقيام بذلك”، زاعمًا أن الوكالة ”مخترقة بالكامل" من قبل حركة حماس.

وفي وقت سابق، قالت ليندا جرينفيلد، المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، إن قرار تعليق واشنطن تمويلها للأونروا ليس عقابيًا بل مجرد إنذار، مضيفة أنه لا بد من التحقيق في الادعاءات المتعلقة بموظفي الوكالة سريعًا.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناءً على طلب الجزائر.

ولفتت جرينفيلد إلى أن التدابير التي أقرتها العدل الدولية تتسق مع وجهة نظر واشنطن في أن إسرائيل لها الحق في منع تكرار هجمات 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن واشنطن تؤكد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن دون انقطاع.