ضبط 199 كيلو من المنتجات الغذائية واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

أطلقت حملة مشتركة بالتعاون بين إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط، و مديريات التموين والتجارة الداخلية و الصحة والطب البيطري بدمياط، استهدفت التفتيش على المنشآت الغذائية بمدينتي دمياط و كفر البطيخ.

حيث أسفرت تلك الحملة عن ضبط ١٩٩ كيلو جرام من المنتجات الغذائية واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ٣٨ علبة سجائر، كما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الصحية وغش تجارى وإدارة محال بدون ترخيص ، حيث تم تحرير محاضر حيال تلك المخالفات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين.