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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 199 كيلو من المنتجات الغذائية واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

بيطري دمياط
بيطري دمياط

أطلقت حملة مشتركة بالتعاون بين إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط، و مديريات التموين والتجارة الداخلية و الصحة والطب البيطري بدمياط، استهدفت التفتيش على المنشآت الغذائية بمدينتي دمياط و كفر البطيخ.

حيث أسفرت تلك الحملة عن ضبط ١٩٩ كيلو جرام من المنتجات الغذائية واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ٣٨ علبة سجائر، كما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الصحية وغش تجارى وإدارة محال بدون ترخيص ، حيث تم تحرير محاضر حيال تلك المخالفات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين.

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دمياط الاسواق التفتيش على المنشات التجارة الداخلية الإشتراطات الصحية إستهلاك الآدمى التموين والتجارة الداخلية

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