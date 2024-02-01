مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ قبلة عشاق الإبل والسياحة العربية|شاهد

يعتبر مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ قبلة عشاق الإبل والسياحة العربية علي مستوي الوطن العربي حيث صمم طبقا معايير ومقاييس عالمية لسباقات الهجن والخيول.

وقد اتخذت القبائل السيناوية ومحافظة جنوب سيناء ذكري افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية عيدا للهجن وتحتفل بالذكري الرابعة منذ افتتاحه عام ٢٠٢٠ م تقديرا للرئيس السيسي الذي حافظ علي تراث البدو بإنشاء المضمار الدولي الهجن الذي أصبح قبلة عشاق الإبل وسباقات الهجن على مستوي الوطن العربي ومن أفضلها علي مستوي العالم بتكلفة بلغت ١٢٥ مليون جنيه .

ومنذ أيام احتفلت القبائل السيناوية بالعيد الرابع الهجن بمشاركة ٢٥ قبيلة بحضور اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء واوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة .



يقول عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن أن مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ انشئ بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولذلك اتخذت القبائل العربية بسيناء افتتاح الرئيس لمضمار الهجن الدولي وبرفقته الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة عيدا للهجن مشيرا إلي أن المضمار حافظ علي التراث السيناوي وسباقات الهجن وأصبح هناك استثمار كبير في ابل السباقات وحافظ على السلالات العربية من الإبل علاوة علي منتج سياحي جديد يضاف لمدينة شرم الشيخ كمدينة سياحة عالمية واضاف حمدان أن مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ صمم علي احدث المقاييس العالمية في موقع فريد بشرم الشيخ ما بين البحر و الجبل علي مساحة ١٥٠٠ فدان .



وأضاف المضمر ابو بكر عثمان المضمر السوداني أن مضمار شرم الشيخ الدولي من افضل المضامير للهجن علي مستوي الوطن العربي بها مضمار يبدأ من 2كيلو متر حتي 6 كيلو متر وعزب خاصة للجمال والابل بدلا من الخيام مشيرا إلي أنه يعمل بها عشرات من المدربين ومربي الإبل .



ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ صمم باحدث الوسائل الحديثة لسباقات الهجن وهو الوحيد علي مستوي العالم المضاء ليلا ويمكن أن تجري به المسابقات ليلا وخاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة مشيرا إلي أن المضمار ملحق به مقصورة فاخرة للضيوف بالاضافة لعيادة بيطرية لعلاج الابل والكشف عليها ومسجد بالإضافة لقرية للتراث البدوي والحرف اليدوية لإقامة المعارض للحرف والمشغولات اليدوية وتابع فودة أن مضمار الهجن الدولي حافظ علي التراث السيناوي و السلالات العربية للحمل و ارتقي بتدريب الإبل في السباقات .

وقد أجريت أعمال تطوير لمضمار الهجن الدولي كان من بينها انشاء طريق بعرض 5 متر داخل المضمار بطول 6 كم لخدمة سيارات البث التليفزيونى و سيارات التأمين و الإسعاف ، بالاضافة الى عمل 2 بوابة لسباقات 3 كم وسباقات 5 كم ليصبح المضمار جاهز لجميع السباقات ، وغرس اعمدة اضاءة بطول المضمار من اجل انارتة كما يتم دراسة تنظيم سباقات ليلية للهجن كأول سابقة رياضية لتلك السباقات على مستوى العالم، بالإضافة لغرس عدد 300 نخلة مثمرة لاضافة منظر جمالى للمضمار ، هذا بالاضافة الي انشاء المستشفى البيطرى بالمنطقة لعلاج الهجن ، وانشاء قرية للتراث البدوى خلف المنصة لعرض المنتجات البدوية و السيناوية و اقامة معارض دولية على هامش السباقات، فضلا على تطوير شامل للمنصة الرئيسية وتزويدها بأحدث الاجهزة الالكترونية والشاشات و اجهزة التكييف لتكون جاهزة لاستقبال كافة الضيوف من انحاء العالم.

مضمار الهجن بشرم الشيخ

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