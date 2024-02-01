ترى كيا أن سيارات السيدان المدمجة لم تمت بعد بل إنها تتطور فقط، حيث أن نموذج EV4 الذي تم عرضه العام الماضي يمزج بين مظهر التصميم الكلاسيكي ذو الأربعة أبواب وثلاثة صناديق مع عناصر مستعارة من سيارات الدفع الرباعي، مثل ارتفاع الركوب الأعلى قليلاً من المعتاد والكسوة السوداء حول أقواس العجلات.

كيا تكشف عن موعد وصول سيارة EV4

علاوة على ذلك، ستصبح سيارة كيا EV4 سيارة كهربائية للإنتاج المتسلسل، وإن كان ذلك متأخرًا قليلاً عما كان متوقعًا في البداية. وفقًا لمدونة السيارة الكورية، التي نقلت تقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن سيارة السيدان الكهربائية غير التقليدية ستدخل حيز الإنتاج في بداية العام المقبل، بعد بضعة أشهر من التقدير الأولي.

وبحسب ما ورد تأتي المعلومات من المدير المالي لشركة كيا ونائب الرئيس Woo-Jeong Joo الذي شارك خطط الشركة فيما يتعلق بالمركبات المستقبلية التي تعمل بالبطاريات خلال مؤتمر عبر الهاتف. وقال: "إن السيارات الكهربائية لها التأثير الأكبر على مبيعات وأرباح كيا". "نحن نخطط للاستجابة بمرونة لتغيرات السوق على المدى المتوسط إلى الطويل. وسيتم إطلاق طرازات EV3 وEV4 وEV5 تباعًا، ونحن مصممون على إنجاح هذه الطرازات الثلاثة».

كيا تكشف عن موعد وصول سيارة EV4

غير معروف سبب تأخير بدء إنتاج EV4، لكن مدونة السيارات الكورية تقول إن ذلك قد يكون له علاقة بتحسين جودة السيارة. عندما تظهر لأول مرة في شكل إنتاج، ستكون سيارة السيدان الكهربائية مستوحاة من السيارة النموذجية التي تم عرضها في أكتوبر من العام الماضي، ويجب أن تتنافس وجهاً لوجه مع سيارة تيسلا موديل 3 شديدة التنافسية.

على عكس الطراز 3، الذي يعمل بالدفع الخلفي أو الدفع الرباعي، من المتوقع أن يكون طراز EV4 ذو دفع أمامي. التفاصيل الفنية غير معروفة في الوقت الحالي، ولكن يمكن أن تعتمد سيارة السيدان التي تعمل بالبطارية إما على منصة E-GMP الحالية أو على البنية المعيارية المتكاملة الجديدة (IMA) والتي من المقرر أن يتم إطلاقها عبر الإنترنت في العام المقبل.

كيا تكشف عن موعد وصول سيارة EV4

نظرًا لكونه تطورًا لبنية E-GMP، فإن IMA لديه القدرة على خفض تكاليف التصنيع وتمكين استخدام بطاريات فوسفات الحديد الأرخص والتي يمكن أن تؤدي إلى خفض أسعار بيع المركبات الكهربائية ذات المستوى المبتدئ.