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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا كامري في السعودية

صدى البلد

تعتبر السيارة تويوتا كامري موديل 2023 واحدة من أشهر إصدارات الصانع الياباني المخضرم في فئة السيدان، حيث تتميز بمواصفات عالية الجودة بالإضافة للتصميم الخارجي المميز.

تويوتا كامري موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا كامري موديل 2023 في السعودية

تويوتا كامري موديل 2023LE STD  بقيمة قدرها 99,250 ريالا

تويوتا كامري موديل 2023LE  بقيمة قدرها 102,925 ريالا

تويوتا كامري موديل 2023HEV LE  بقيمة قدرها 103,500 ريال

تويوتا كامري موديل 2023 GLE بقيمة قدرها 112,355 ريالا

تويوتا كامري موديل 2023 HEV GLE بقيمة قدرها 114,760 ريالا

تويوتا كامري موديل 2023 GLE-X بقيمة قدرها 129,490 ريالا

تويوتا كامري موديل 2023 SE V6 بقيمة قدرها 131,675 ريالا

تويوتا كامري موديل 2023 SE V6 بقيمة قدرها 134,205 ريالات

تويوتا كامري موديل 2023 GRANDE V6 بقيمة قدرها 146,970 ريالا

تويوتا كامري موديل 2023 Grande Hybrid   بقيمة قدرها 147,545 ريالا

تويوتا كامري موديل 2023 Lumiere Hybrid   بقيمة قدرها 153,640 ريالا

تويوتا كامري موديل 2023

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا كامري موديل 2023 ، بطول 4885 مم ، و عرض الكلي 1585 مم، و الارتفاع الكلي 1455 مم، و قاعدة العجلات 2825 مم، ووخزان الوقود 60 لترا .

 

تتميز السيارة تويوتا كامري موديل 2023 من الخارج بشبك أمامي سفلي عريض باللون الأسود، ومصابيح أمامية LED بتصميم نحيف نسبياً بجانب الأنوار النهارية، وكشافات الضباب في الفئة الأعلى، وجاءت مسحوبة قليلاً للجوانب مما عزز المظهر الهجومي للواجهة الأمامية.

 

تويوتا كامري موديل 2023

محرك السيارة تويوتا كامري موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا كامري موديل 2023 في السوق السعودية بخيارين من المحركات:

الخيار الأول: محرك يعمل بالبنزين، رباعي الأسطوانات، سعة 2.5 لتر، ينتج قوة تصل الى 204 حصان وعزم دوران 243 نيوتن، متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك يتمتع بكفاءة استهلاك وقود 17.9 أو 18.3 كم/لتر حسب الفئة.

الخيار الثاني: تعمل بنظام هجين، وذلك اعتمادا على محرك بنزين رباعي الأسطوانات، سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 215 حصان وعزم دوران 221 نيوتن متر، متصل بناقل حركة تتابعي متغير E-CVT، ويتمتع بكفاءة استهلاك وقود 26 كم/لتر.

السعودية تويوتا كامري موديل 2023 تويوتا كامري تويوتا كامري

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