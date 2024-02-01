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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر أسباب تلف ناقل الحركة في السيارة ونصائح للحفاظ عليه

صدى البلد

يعتبر ناقل الحركة من أهم القطع داخل السيارة فهو المسئول عن تغيير السرعات وتمكين السيارة من السير على سرعات مختلفة، وعند تلفه يحتاج إلى تكاليف باهظة لإصلاحه.

 

أفضل النصائح للحفاظ على ناقل الحركة في سيارتك

عدم القيادة داخل المدينة كثيراً وسط الازدحامات المرورية.

تغيير زيت ناقل الحركة عند مسافة 30 ألف كيلومتر، حتى تستطيع المحافظة عليه لمدة أطول.

فحص زيت ناقل الحركة بانتظام.

تجنب ارتفاع الحرارة في ناقل الحركة، ويجب الحرص على تغيير الزيت في وقته المحدد لأنه يحافظ على تبريد ناقل الحركة ويمنع تلفه.

عدم الضغط على عصا ناقل الحركة بيديك بصفة مستمرة أثناء القيادة.

 

أسباب تلف ناقل الحركة ونصائح للحفاظ عليه 

افحص زيت ناقل الحركة بانتظام، وتغييره مرة كل عام، وتغيير فلتر زيت ناقل الحركة بالتزامن مع تغيير الزيت.

تسخين السيارة قبل الانطلاق، وخاصة في ساعات الصباح الباكر وفي فصل الشتاء عند إيقاف السيارة لساعات طويلة.

عدم تغيير وضعية القيادة من D الى R أثناء القيادة.

تجنب سحب السيارات الأخرى أو تحميل أوزان زائدة على الحد.

إجراء صيانة دورية وفق المواعيد المقررة.

صيانة محرك السيارة بانتظام، حيث تؤثر أعطال المحرك على ناقل الحركة الأوتوماتيك بشكل مباشر وقد تؤدي لتلفه.

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