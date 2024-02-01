مجلس جامعة الأزهر يُكرِّم الدكتور محمد جلال لجهوده في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال

كرَّم اليوم مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا مدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية بالجامعة؛ لجهوده في دعم إنشاء منظومة الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية بالجامعة التي تكللت بفوز 7 شركات بحاضنة الأعمال التكنولوجية رواق بفرع جامعة الأزهر بأسيوط بمنح احتضان وتمويل كامل من خلال البرنامج القومي للحاضنات "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبهذا يصل عدد الشركات التكنولوجية الناشئة التى تم إنشاؤها من خلال سلسلة الحاضنات التكنولوجية "رواق" بجامعة الأزهر إلى 30 شركة في مجالات: الطاقة، والزراعة، والغذاء، والمياه، والنانو تكنولوجي، وإعادة تدوير المخلفات، والتكنولوجيا الخضراء، والتي تم دعمها من خلال فروع حاضنات رواق بفروع جامعة الأزهر في قنا وأسيوط والقاهرة.

وبذلك تصبح جامعة الأزهر هي الجامعة المصرية الوحيدة التي بها 4 حاضنات أعمال تكنولوجية تسهم في مساعدة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار التى تسهم في إيجاد حلول للتحديات التكنولوجية، وتقدم لهم الدعم المالي والفني والقانوني والتدريبات والاستشارات اللازمة لإنشاء شركات ناشئة خاصة بهم تسهم في إيجاد فرص عمل لهم ولشباب الخريجين مما يسهم في دعم الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي للدولة المصرية.