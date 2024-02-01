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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوة إسرائيلية كبيرة تقتحم مدينة طوباس شمال الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

أفاد شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي، فجر الخميس، بأن قوة إسرائيلية كبيرة اقتحمت مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الشهود أنه سمع دوي إطلاق نار وانفجارات متقطعة، وأشاروا إلى أن عشرات الآليات تشارك في عملية الاقتحام.

من جانب آخر، قال مسؤولان أميركيان أمس، الأربعاء، لـ"أكسيوس"، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب من وزارته إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية ممكنة بشأن اعتراف أميركي محتمل بدولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة.

وفيما قال المسؤولان إنه لا يوجد تغيير حالياً في السياسة الأميركية، إلا أن مجرد بحث وزارة الخارجية الأميركية خياراً كهذا، يعكس تغيراً في تفكير الإدارة الأميركية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو أمر حساس للغاية، محلياً ودولياً.

ولعقود ظلت السياسة الأميركية تعارض الاعتراف بفلسطين كدولة، على المستوى الثنائي، وفي مؤسسات الأمم المتحدة، والتأكيد على أن قيام دولة فلسطينية يجب أن يتم فقط عبر "مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

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