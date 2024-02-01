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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو شاري عربية لأول مرة .. نصائح مهمة للتعامل معها

صدى البلد

يواجه بعض المبتدئين الذين يقومون بشراء سيارة للمرة الأولى بعض الصعوبات بسبب نقص الخبرة، وهذا أمر طبيعي، فالسيارة تحتاج الى معرفة التعامل معها حتى تدوم في حالة جيدة لمدة أطول.

 

نصائح للتعامل مع السيارة للمرة الأولى

معرفة كيفية فحص مستوى زيت المحرك و زيت الفرامل وزيت الدركسيون ومياه المحرك

معرفة مكان مياه المساحات الأمامية لتزويدها عند نقصانها.

تعلم تغيير إطارات السيارة حيث قد يحصل لك ان يتعرض أحد الإطارات للتلف خارج المدينة وتضطر لتغيير الإطار بنفسك.

الامتثال لقوانين المرور والتزام الإشارات والإشارات الضوئية، والتأكد من الالتزام بسرعة الطريق.

قراءة دليل مالك السيارة بعناية، والتعرف على الخصائص الفريدة لها وكيفية استخدامها بشكل صحيح.

تعلم كيفية فحص ضغط إطارات سيارتك بنفسك، حيث توجد العديد من الأجهزة البسيطة التي تساعدك في هذا فقط تقوم بوضعها على فتحة صمام ضغط الإطار وهي تعطيك القراءة.

مراعاة عدم وجود أصوات مرتفعة أو التحدث في الهاتف والانتباه لأشياء أخرى قد تفقدك التركيز أثناء قيادة السيارة.

القيادة بحذر وتجنب القيادة بسرعة عالية في البداية، حتى تتعلم كيفية التحكم في السيارة بشكل جيد.

زيت المحرك الدركسيون القيادة المحرك المبتدئين إطارات الإطار

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