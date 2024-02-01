بيجو 5008 موديل 2024.. سعرها الرسمي في مصر

تعتبر السيارة بيجو 5008 موديل 2024 أشهر اصدارات العلامة التجارية الفرنسية بيجو في الأسواق المصرية، وتتوفر بـ4 فئات.
مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2024
المحرك: رباعي الأسطوانات "4 سلندر"
السعة: 1600 سي سي تيربو
القوة: 165 حصانا
عزم الدوران: 240 نيوتن/متر
ناقل الحركة: 6 سرعات أوتوماتيكية "دفع أمامي"
استهلاك الوقود: 6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر
السرعة القصوى: 206 كيلومتر في الساعة
زمن التسارع من 0 حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة : 9.2 ثانية
قياسات وأبعاد السيارة بيجو 5008 موديل 2024
الطول الكلي: 4.641 متر
العرض الكلي: 1.844 متر
الارتفاع الكلي: 1.646 متر
قاعدة العجلات: 2.840 متر
ارتفاع السيارة عن الأرض: 190
سعة صندوق السيارة: 510 لتر
سعة خزان الوقود: 53 لتر
أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2024
بيجو 5008 موديل 2024 الفئة الأولى ACTIVE PACK بسعر 2,109,990 جنيه
بيجو 5008 موديل 2024 الفئة الثانية ALLURE PACK بسعر 2,249,990 جنيه
بيجو 5008 موديل 2024 الفئة الثالثة GT بسعر 2,419,990 جنيه
بيجو 5008 موديل 2024 الفئة الرابعة GT RED INTERIOR بسعر 2,429,990 جنيه