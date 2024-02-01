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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جبال فلوس.. قرار عاجل ضد المتهمين في أكبر قضية عملة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين في قضية جبال الفلوس ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

حيث واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى .

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة .

 تم ضبطهما وبحوزتهما (1,088,142دولار أمريكى – 37,870 يورو - 1,550 جنيه إسترلينى - 7,751,000 جنيه مصرى) حال قيامهما بإستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى 4,230,750 جنيه مصرى).

 وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للإتجار غير المشروع فى السوق السوداء خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة إرتكاب الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتولت النيابة العامة التحقيق.

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