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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف أمريكي بريطاني جديد يستهدف اليمن

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام يمنية تابعة لجماعة الحوثي بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت عدة ضربات جوية على أهداف تابعة للجماعة غرب اليمن.

وقالت وكالة "سبأ"، التابعة للحوثي، إن "عدوانًا أمريكيًا بريطانيًا استهدف محافظة الحديدة"، مشيرةً إلى أن الضربات الجوية ركزت على أهداف للحوثيين في منطقة الجبانة بمدينة الحديدة .

من جانب آخر، نقلت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية عن مسؤول قوله إن طائرات من طراز إف-16 ، شنت 10 ضربات على مسيرات حوثية كانت جاهزة للإطلاق غربي اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، الأربعاء، في بيان بثته قناة المسيرة التلفزيونية إن الجماعة تخطط لمواصلة استهداف السفن الحربية الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر دفاعاً عن النفس.

وأضاف البيان أن الحوثيين أطلقوا صواريخ على السفينة الحربية الأميركية جريفلي.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي، مساء الثلاثاء، إنها أسقطت صاروخ كروز مضاداً للسفن أطلق من اليمن باتجاه البحر الأحمر دون الإبلاغ عن أضرار.

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