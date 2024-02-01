بسمة وهبة :أعيب على التجار معدومي الضمير ويجب محاسبة المقصرين

تعليقا على أزمة ارتفاع الأسعار

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الشعب المصري يعاني بصرف النظر عن السن أو الحالة المادية من ارتفاع الأسعار، و أنه يجب أن نبحث عن حل للمشكلة وفات أوان البحث عن المتسبب في ذلك.

وأضافت "بسمة وهبة" خلال تقديم برنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”: “أنا واثقة بأن لدينا في مصر دولة قادرة ومش بتسكت، وأرى أن بعض المسؤولين مقصرون وهذا شيء لا سبيل إلى إنكاره”.

وتابعت "بسمة وهبة" : “بعض المسؤولون مهتمون بكراسيهم ويخافون عليها ويركزون فيها، ويهملون مشكلات المواطنين وأولوياتهم من الأمور التي من المفترض أن يهتموا بها، ولكن بعض المسؤولين يؤدون دورهم على أكمل وجه حتى آخر يوم في منصبهم، وفي هذا الصدد أعيب على التجار معدومي الضمير الذين يخفون السلع لتعطيش السوق ثم طرحها بعد ذلك بأسعار عالية، وهؤلاء سبب المشكلة التي نعيشها اليوم”.

وتابعت "بسمة وهبة" أنا لازم أحيي مجلس النواب اللى وافق على اخضاع جرائم السلع التموينية ، خلاص كل التجار الجشعين مفيش هزار ، العقاب والردع مطلوب لكنه مش حل الازمة ، و لازم كلنا نشارك بأفكار فى حل الأزمة.