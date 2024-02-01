الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جوية على اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، شن ضربات جوية ضد أهداف لجماعة الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة المركزية إن الضربات الجوية استهدفت محطة تحكم أرضي لتشغيل الطائرات المسيرة، وتدمير 10 طائرات مسيرة ذات اتجاه واحد.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقته جماعة "الحوثي" من مناطق سيطرتهم في اليمن صوب خليج عدن، إضافة إلى 3 طائرات مسيَّرة قالت إنها "إيرانية الصنع".

وأضاف القيادة المركزية في بيان عبر منصة "إكس" أن المدمرة الأميركية "يو إس إس كارني" أسقطت الصاروخ الباليستي إلى جانب الطائرات المسيَّرة الثلاث في محيط تمركزها مساء الأربعاء.

وأشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.