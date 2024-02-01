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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على مواصفات أول معرض 3S تكنولوجى للسيارة المرسيدس

صدى البلد

افتتح مركز  بنظام 3S لسيارات مرسيدس-بنز، وأول AMG Performance Center في مصر، حيث يضم صالة عرض حديثة سعة 15 سيارة تجمع بين الفخامة والأداء الاحترافي، ومركز خدمة عملاء، ومركزا شاملا لقطع الغيار.

وقال جيرد بيترليش، الرئيس والمدير التنفيذي لمرسيدس - بنز إيجيبت، إنه تم تصميم المعرض بناءً على نموذج MAR20X المبتكر لأول مرة في مصر، والذي يجمع بين قطاعات المبيعات وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، ليمثل المركز بداية عصر جديد من مراكز السيارات. 

وأضاف ان المعرض يضم أول AMG Performance Center في مصر لعرض مجموعة سيارات مرسيدس-AMG، والتي تُمكن العملاء من الاستمتاع لصوت محركات سيارات مرسيدس-AMG المميز، ما يقدم تجربة لا مثيل لها.

ولفت إلى أنه يوفر أيضًا مركز "عز ستار" المتكامل صالة انتظار VIP مبتكرة، تم تصميمها من خلال المزج بين طابع مصر القديمة مع لمحات حديثة ومتطورة، إلى جانب تزويد المركز بأحدث الأجهزة والتقنيات في قطاع خدمات ما بعد البيع، مع إشراف من شركة مرسيدس - بنز على عملية خدمة العملاء بشكل كامل، ما يُسهم في تقديم مستوى خدمة عملاء فائق الجودة وبأعلى المعايير الممكنة.

ونوه إلى أنه من بين المميزات الرائدة التي يقدمها "عز ستار" تكنولوجيا المسح الضوئي 360 درجة الحديثة للسيارات، والتي تقوم بالتقاط صور رقمية للسيارة في غضون ثوانٍ، ما يسهل عملية الاستلام بين مسئولي خدمة ما بعد البيع والعملاء. 

وأوضح أنه يعد هذا الماسح الضوئي الوحيد في مصر القادر على تقديم تقرير شامل عن حالة الإطارات، كما يطبق المركز نظام إدارة مخزون بشكل متطور وفعال، ما يعزز مستويات الكفاءة من خلال تتبع دقيق لعناصر المخزون ومراقبة التغيرات، وذلك لتقديم تجربة فائقة للعملاء.

وتابع بيترليش: "متحمسون لهذا العام بما يحمله لنا من تحديات وفرص جديدة، حيث نخطط لإطلاق موديلات جديدة متقدمة في العديد من الفئات، من سيارات مرسيدس-AMG وسيارات الـSUV".

وأضاف: "هذا الصرح المتكامل الجديد يليق بـسياراتنا، حيث يتيح الفرصة لتجربة سياراتنا الكهربائية بالكامل التي تم إطلاقها حديثًا، والتي تتمتع بمجموعة فريدة من المميزات لتشمل ضمان بطارية يصل إلى 10 سنوات مع باقة متكاملة تغطي خدمات ما بعد البيع".

من جانبه، أعرب المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب، عن فخره بهذا الحدث، قائلاً: "فخورون بالإعلان عن افتتاح مركز "عز ستار" المتكامل المخصص لسيارات مرسيدس-بنز، ما يشكل إنجازًا هامًا في التزامنا تجاه علامة مرسيدس-بنز، حيث ساهمت الإمكانات السوقية المتزايدة في مصر في تحفيزنا لتعزيز استثماراتنا بشكل كبير، كما أننا متحمسون للإنجازات التي تنتظرنا".

وأضاف: “سعداء بـالتعاون المتميز مع مرسيدس-بنز، حيث نعتبر أحد الموزعين المعتمدين لديهم، وقد أُظهر هذا التعاون على مدار الأعوام السابقة الالتزام في تقديم تجارب وسيارات فاخرة ووضع معايير جديدة من أجل التميز في الخدمة وإرضاء العملاء".

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