لمعان عيون القطط في الظلام يعود إلى وجود طبقة خاصة تسمى "الغشاء المستدق" أو "الطبقة العاكسة" وهي توجد في خلف الشبكية في عيون القطط وبعض الحيوانات الأخرى.

هذه الطبقة تحتوي على خلايا تدعى "العصيات المستدقة"، والتي تحتوي على بروتين يعرف بالرودوبسين، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

عندما يصطدم الضوء بالعين، يتم امتصاصه من قبل الشبكية، ولكن الرودوبسين يسمح ببقاء بعض الضوء ويعكسه مرة أخرى إلى الخارج من خلال الغشاء المستدق، هذه العملية تسمح للعين بامتصاص أكبر قدر ممكن من الضوء المتوفر وتعزز الرؤية في الظلام.

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

بالإضافة إلى ذلك، عيون القطط تحتوي على قطبين من الأوعية الدموية في القاعدة الخلفية للعين تسمى "المنتج الكلويدية"، وهذه الأوعية تعكس الضوء أيضًا وتزيد من لمعان العين في الظلام.

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

إن تواجد هذه الطبقة العاكسة والأوعية الدموية الخاصة في عيون القطط هو ما يعطيها لمعانًا مميزًا في الظلام.

وتعتبر هذه الصفة مفيدة للقطط في الرؤية في ظروف ضعف الإضاءة وأثناء الصيد في الليل.