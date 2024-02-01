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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر فادحة.. القوات الروسية تشن هجوما خطيرا على أوكرانيا

القوات الروسية
القوات الروسية

قال سيرجي زيبينسكي، المتحدث باسم المجموعة القتالية الروسية الغربية، إن المجموعة القتالية الغربية دمرت موقعين لقيادة الطائرات بدون طيار الأوكرانية في منطقة كوبيانسك.

وأضاف زيبينسكي أن "خسائر القوات الأوكرانية في منطقة كوبيانسك بلغت ما يصل إلى 80 جنديا ودبابة ومدفع هاون ونظام ذخيرة و3 شاحنات صغيرة وطائرتين بدون طيار ومركزين لقيادة الطائرات بدون طيار".

وأوضح المتحدث باسم المجموعة القتالية الروسية الغربية، أن القوات الروسية دمرت أيضًا مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز M-777.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المدفعية من القوات الروسية ضربت أكثر من 100 هدف للقوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال النهار، ضربت قوات المدفعية ما يقرب من 100 هدف للعدو في اتجاه كراسني ليمان، بما في ذلك موقعان قويان، و3 مخازن للسلاح، وأطقم مدفعية ميدانية قومية".

ووفقا للدفاع الروسية، فقد خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 80 جنديًا عسكريًا، و3 مركبات، و20 قطعة مدفعية.

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