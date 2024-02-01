انتهاء إجازة نصف العام لطلاب المدارس الخميس القادم|و10 فبراير بداية الترم الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات ، وموعد بداية الترم الثاني 2024 .

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني ، أنه وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة رسميا من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بشأن العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، فمن المقرر أن يكون موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس ، الخميس القادم الموافق 8 فبراير 2024

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية بشأن مد إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس لبعد 8 فبراير 2024

وكانت قد بدأت إجازة نصف العام 2024 ، من السبت الموافق 27 يناير 2024 واستمرت رسمياً لمدة أسبوعين بقرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

موعد بداية الترم الثاني 2024 في المدارس

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية الترم الثاني 2024 في المدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الخريطة الزمنية المعتمدة رسميا من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بشأن العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، حددت أيضا موعد بداية الترم الثاني 2024 في المدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات ليبدأ رسميا من السبت 10 فبراير 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة .

وبعد تحديد موعد بداية الترم الثاني 2024 في المدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات رسميا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يستمر الترم الثاني 2024 في المدارس حتى الخميس 6 يونيو 2024 .



جدير بالذكر أنه كان قد استمر الفصل الدراسي الأول في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية من يوم 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024 ، وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس من يوم الأحد 14 يناير 2024 .

جدير بالذكر أنه قد تقرر رسمياً تخصيص الدرس الأول بعد إجازة نصف العام ، وبداية الفصل الدراسي الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية في المدارس ، للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد ، و ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المشاركة في احتفالات عيد الشرطة 2024 ، وحرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على اساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن .