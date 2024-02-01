تحرير 199 محضرًا متنوعًا خلال حملات تموينية بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع التموين والصحة، فى الرقابة والتفتيش على المخابز والأسواق، لضبط المخلفات التموينية والصحية، وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها، ما بين نقص فى الوزن، مواصفات، تصرف، عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، عدم نظافة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين، وأن الحملات على المخابز والأسواق مستمرة، لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، لافتاً إلى تحرير 199 محضراً متنوعاً خلال الحملات المكثفة على المخابز.

وشدد على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار، مؤكدًا أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.