رابط استمارة الدبلومات الفنية 2024 وخطوات كتابة البيانات .. سجل الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت ، رابط استمارة الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية «صناعي - تجارى- زراعي -فندقي» .

يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 نهاية العام الدراسي الحالي .

ويمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية 2024 بمختلف التخصصات «صناعي - تجارى- زراعي -فندقي» الدخول الآن على رابط استمارة الدبلومات الفنية 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه لن يتمكن الطالب من ملء استمارة الدبلومات الفنية 2024 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم وطباعتها إلا من خلال بيانات البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إذا لم يكن لدى حساب على بيانات البريد الإلكتروني المدرسي ، عليه فوراً الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسي من خلال الضغط على https://office365.emis.gov.eg/

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 كالتالي : يدفع الطالب في المرات الثلاث الأولى للتقدم للامتحانات 193 رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية + 20 جنيها نقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج + 15 جنيه رسم إضافي .

وبالنسبة للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة 248 جنيه رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية + 20 جنيها نقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج + 15 جنيه رسم اضافي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لرسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكملية فهي كالتالي : 193 جنيه رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية + 15 جنيه رسم إضافي

و قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، البدء في اعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024

و وفي هذا الاطار أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا لمديريات التربية والتعليم قالت خلاله : نظرا لبدء الإعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بنوعياتها المختلفة (صناعي – زراعي - تجاري - فندقي) لعام ٢٠٢٤، فقد وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الإعلان عن ترشيحات رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ل امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي - تجاري - فندقي) بجميع القطاعات للعام الدراسي۲۰٢٣/ ٢٠٢٤ .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة اتخاذ اللازم نحو الإعلان داخل المديرية والإدارات التعليمية لمن يرغب في التقدم لوظائف رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ل امتحانات الدبلومات الفنية 2024 (صناعي – زراعي - تجاري - فندقي)

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد إجراء المقابلات للمتقدمين للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، يتم اختيار وترشيح الآتي:



عدد 8 لكل لجنة إدارة (4 لمنصب الرئيس + 4 لمنصب الوكيل)



عدد 8 لكل لجنة نظام ومراقبة (4 لمنصب الرئيس + 4 لمنصب الوكيل).

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يكون الترشيح وفقا للضوابط التالية:

يطبق ما جاء في النشرة العامة رقم (1) بتاريخ ۲۰۱۹/۱/۲۱ بشأن الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات(ما لم يتم استحداث نشرة جديدة لهذا العام)