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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط استمارة الدبلومات الفنية 2024 وخطوات كتابة البيانات .. سجل الآن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت ، رابط استمارة الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية  «صناعي - تجارى- زراعي -فندقي» .

يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 نهاية العام الدراسي الحالي .

ويمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية 2024 بمختلف التخصصات «صناعي - تجارى- زراعي -فندقي» الدخول الآن على رابط استمارة الدبلومات الفنية 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/ 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه لن يتمكن الطالب من ملء استمارة الدبلومات الفنية 2024 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم وطباعتها إلا من خلال بيانات البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إذا لم يكن لدى حساب على بيانات البريد الإلكتروني المدرسي  ، عليه فوراً الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسي من خلال الضغط على https://office365.emis.gov.eg/ 

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 كالتالي : يدفع الطالب في المرات الثلاث الأولى للتقدم للامتحانات 193 رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية  + 20 جنيها نقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج + 15 جنيه رسم إضافي  .

 وبالنسبة للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة 248 جنيه رسوم خامات ومستلزمات الامتحان +  15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية  + 20 جنيها نقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج + 15 جنيه رسم اضافي

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لرسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكملية فهي كالتالي : 193 جنيه رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية +  15 جنيه رسم إضافي

 

و قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني،  البدء في اعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024

و وفي هذا الاطار أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا لمديريات التربية والتعليم قالت خلاله :  نظرا لبدء الإعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بنوعياتها المختلفة (صناعي – زراعي - تجاري - فندقي) لعام ٢٠٢٤، فقد وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الإعلان عن ترشيحات رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ل  امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي - تجاري - فندقي) بجميع القطاعات للعام الدراسي۲۰٢٣/ ٢٠٢٤ .

 

 وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة اتخاذ اللازم نحو الإعلان داخل المديرية والإدارات التعليمية لمن يرغب في التقدم لوظائف رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ل  امتحانات الدبلومات الفنية 2024 (صناعي – زراعي - تجاري - فندقي) 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد إجراء المقابلات للمتقدمين للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، يتم اختيار وترشيح الآتي:
 

  • عدد 8 لكل لجنة إدارة (4 لمنصب الرئيس + 4 لمنصب الوكيل)
     
  • عدد 8 لكل لجنة نظام ومراقبة (4 لمنصب الرئيس + 4 لمنصب الوكيل).

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يكون الترشيح وفقا للضوابط التالية:
يطبق ما جاء في النشرة العامة رقم (1) بتاريخ ۲۰۱۹/۱/۲۱ بشأن الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات(ما لم يتم استحداث نشرة جديدة لهذا العام)

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