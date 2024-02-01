عاجل| وقف تسعير الذهب.. ماذا يحدث؟! فيديو

قدمت مذيعة “صدى البلد” شروق عادل تغطية خاصة عن مستجدات أسعار الذهب والدولار في مصر، حيث تضمنت التغطية وقف تسعير الذهب مجدداً على المنصات المختلفة.

وذلك بعد الارتفاع غير المسبوق فى سوق الذهب.

وكان سعر الجرام من عيار 24 اقترب من 5000 جنيه بالمصنعية، كما حدثت قفزة لجنيه الذهب حوالى 800 جنيه.

وقال الخبراء إن الأسعار المتداولة لا تعبر عن السعر الحقيقي للمعدن حالياً.

وشهد سوق الذهب ارتباكاً خلال الأيام الماضية، وتخطى سعر الجرام من عيار 21، 4000 جنيه رسميا بدون مصنعية.

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