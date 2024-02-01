لتجنب حرب إقليمية.. اتصال هاتفي عاجل بين وزير الخارجية العراقي ونظيره السعودي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

ووفقاً لبيان الخارجية العراقية، أكد حسين خلال اتصاله بنظيره السعودي، على ضرورة التنسيق بين العراق والمملكة السعودية لإبعاد خطر الحرب عن المحيط الإقليمي.

وقالت الخارجية العراقية، إنه خلال الاتصال، بحث الجانبان الهجوم الأخير على موقع عسكري أمريكي في الأردن وتداعياته، فضلاً عن دراسة مختلف السيناريوهات المحتملة والمتعلقة بالوضع الأمني والعسكري في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية العراقي، على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين بغداد والرياض من أجل إبعاد خطر الحرب الشاملة عن المحيط الإقليمي وحماية أمن البلدين.