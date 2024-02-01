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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا / الجمعة / طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد .


وتوجد أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه على فترات متقطعة ،كما توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء تمتد خفيفة الى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة ، وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .


أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى مترين إلاربع والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى
القاهرة 16 09
العاصمة الادارية 16 07
6 اكتوبر 16 06
بنهــــا 16 08
دمنهور 16 08
وادى النطرون 15 07
كفر الشيخ 15 08
المنصورة 15 08
الزقازيق 15 09
شبين الكوم 16 08
طنطا 15 08
دمياط 17 07 
بورسعيد 18 09
الإسماعيلية 18 07
السويس 17 07
العريش 17 07
رفح 16 07
رأس سدر 16 08
نخل 13 01-
كاترين 09 03-
الطور 19 08
طابا 15 07
شرم الشيخ 20 12
الاسكندرية 16 09
العلمين الجديدة 15 08
مطروح 15 08
السلوم 14 08
سيوة 14 04
رأس غارب 18 11
الغردقة 19 10
سفاجا 18 10
مرسى علم 19 10
شلاتين 20 14
حلايب 19 12
أبو رماد 21 13 
رأس حدربة 21 15
الفيوم 16 07
بني سويف 16 06
المنيا 17 04
أسيوط 17 04
سوهاج 17 05
قنا 17 06 
الأقصر 18 06
أسوان 18 08
الوادى الجديد 18 04
أبوسمبل 17 08

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 24 12
المدينة 21 09 
الرياض 20 06
المنامة 21 16
أبوظبى 26 18
الدوحة 23 15
الكويت 18 05
دمشق 12 03
بيروت 15 12
عمان 08 04
القدس 09 06
غزة 16 11
بغداد 15 05
مسقط 28 23
صنعاء 27 09
الخرطوم 25 13
طرابلس 16 12
تونس 17 11 
الجزائر 15 09
الرباط 21 06
نواكشوط 34 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 07 05-
إسطنبول 10 03
إسلام آباد 16 04
نيودلهى 20 08 
جاكرتا 32 25
بكين 00 07-
كوالالمبور 34 25
طوكيو 06 02 
أثينا 15 07
روما 16 02
باريس 11 08
مدريد 16 05
برلين 09 07
لندن 14 10
مونتريال 01 08-
موسكو 00 08-
نيويورك 06 00
واشنطن 10 00
أديس أبابا 25 12

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