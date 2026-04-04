خبير استراتيجي: الحرب تتجه لاستنزاف طويلة.. والتكلفة مرشحة للتصاعد

أكد اللواء الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية، أن الحرب الجارية مرشحة للاستمرار لفترة أطول، مشيرًا إلى أنها دخلت بالفعل مرحلة “الاستنزاف” التي تُعد من أخطر مراحل الصراعات العسكرية.

وأوضح "ربيع"،خلال لقاء له في برنامج مساء جديد مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن غياب هدف واضح ومحدد لأي عملية عسكرية يطيل أمدها، مؤكدًا أن تحقيق جزء من الأهداف دون حسم كامل يدفع الأطراف إلى الاستمرار في القتال، ما يزيد من تعقيد المشهد ويؤخر الوصول إلى نهاية للصراع.

وأشار خلال لقاء له في برنامج مساء جديد مع الإعلامي يوسف الحسيني، إلى أن ما يحدث حاليًا هو حالة من “الردع المتبادل”، حيث تستهدف الأطراف منشآت اقتصادية وحيوية لدى بعضها البعض، مثل مواقع الطاقة والبنية التحتية، وهو ما يرفع من حجم الخسائر ويضاعف التكلفة الاقتصادية والعسكرية.

وأضاف"ربيع" أن الحرب لا تقتصر تداعياتها على أطرافها المباشرة فقط، بل تمتد لتشمل دولًا أخرى في المنطقة، ما يعكس خطورة اتساع رقعة الصراع واحتمالية دخول أطراف جديدة بشكل غير مباشر، سواء عبر اتهامات متبادلة أو عمليات معقدة يصعب تتبع مصدرها.

وأكد أن جميع الأطراف باتت تسعى في النهاية إلى الخروج من هذا النزيف، لكن استمرار العمليات العسكرية يعكس أن تكلفة التراجع السياسي لا تزال مرتفعة، خاصة في ظل سعي كل طرف لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب قبل أي تسوية محتملة.

وشدد "ربيع" على أن إطالة أمد الحرب تمثل استراتيجية لدى بعض الأطراف، حيث يتم استخدامها كأداة لزيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على الخصوم، لافتًا إلى أن ارتفاع تكلفة العمليات—مثل الفارق الكبير بين تكلفة الصواريخ الهجومية ووسائل الدفاع—يجعل استمرار الصراع عبئًا متصاعدًا على الجميع.