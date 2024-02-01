غارات إسرائيلية على بلدة الخيام جنوب لبنان



شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية على بلدة الخيام جنوبي لبنان.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي،في وقت سابق من اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية قامت بقصف مدفعي على مناطق بجنوب لبنان ردًا على إطلاق صاروخين مضادين للدبابات باتجاه جبل الشيخ شمالي إسرائيل.

وفي وقت سابق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه جرى رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه منطقة المنارة بالجليل الأعلى.

وأفادت القناة أن ذلك حدث دون وقوع إصابات أو قتلى مع بعض الأضرار المادية.

ولفتت قناة 12 العبرية إلى أن مدفعية الجيش وردًا على ذلك قامت بقصف مناطق لبنانية بعد سقوط 3 صواريخ على الرميم والمنارة بالجليل الأعلى.