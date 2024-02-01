موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

قرارات هامة من وزير التعليم

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انتهاء إجازة نصف العام لطلاب المدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات ، وموعد بداية الترم الثاني.

أكدت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني، أنه وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة رسميا من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بشأن العام الدراسي الحالي فمن المقرر أن يكون موعد انتهاء إجازة نصف العام لطلاب المدارس، الخميس القادم الموافق 8 فبراير 2024

ونفت وزارة التربية والتعليم، صدور أي قرارات رسمية بشأن مد إجازة نصف العام لطلاب المدارس لبعد 8 فبراير 2024

وبالفعل بدأت إجازة نصف العام 2024 ، من السبت الموافق 27 يناير 2024 واستمرت رسمياً لمدة أسبوعين بقرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وبالنسبة لموعد بداية الفصل الدراسي الثاني للمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الخريطة الزمنية المعتمدة رسميا من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بشأن العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، حددت أيضا موعد بداية الترم الثاني 2024 في المدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات ليبدأ رسميا من السبت 10 فبراير 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة .



أنه كان قد استمر الفصل الدراسي الأول في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية من يوم 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024 ، وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس من يوم الأحد 14 يناير 2024 .

وبعد تحديد موعد بداية الترم الثاني 2024 في المدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات رسميا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يستمر الترم الثاني 2024 في المدارس حتى الخميس 6 يونيو 2024 .

وللتذكير بتضحياتهم و زرع الولاء و الانتماء داخل خواطر الطلاب، تقرر رسمياً تخصيص الدرس الأول بعد إجازة نصف العام ، وبداية الفصل الدراسي الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية في المدارس، للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المشاركة في احتفالات عيد الشرطة 2024 ، وحرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على اساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن.

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