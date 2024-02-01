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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية استخراج الكارت الموحد الذكي 2024

الكارت الموحد الذكي
الكارت الموحد الذكي الحكومي

استخراج الكارت الموحد الذكي الحكومي، يبحث عنها عدد كبير جدا من المواطنين عن كيفية والذي يستخدم في عدد من الخدمات الحكومية منها التموين والتأمين الصحي الشامل.

الكارت الموحد يستهدف توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى واحد الأمر الذى يسهم فى ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالى؛ والكارت  بالتعاون مع شركة فيزا استكمالا لمنظومة التحول الرقمى وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمى. 

 

فترة استلام الكارت الموحد

فترة إتاحة استلام الكارت الموحد بمراكز التسليم  شهرا من تاريخ استلام الرسالة النصية للمواطن ثم شهر آخر بديوان عام المحافظة ثم يتم اعدام البطاقة إن لم يتم استلامها.

أماكن استلام الكارت الموحد 2024

عند التوجه لمكان الاستلام المحدد بالرسالة يتم الاستلام ببطاقة الرقم القومى ورقم المحمول المسجل باسم صاحب الرقم القومى لكل فرد من أفراد الأسرة مجانا عن طريق موظفى الهيئة القومية للبريد.

  1. مكاتب البريد
  2. مكاتب التموين
  3. التأمين الصحى الشامل
  4. ديوان عام محافظة

وفى حالة عدم وصول الرسالة؛ يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لمعرفة المكان والموعد المقرر له الاستلام منه.

الكارت الموحد

ما هو الكارت الموحد 2024

  1. ويأتي الكارت الموحد فى إطار الاقتصاد الرقمى الذي يتطلب وجود كارت موحد لخدمات الحكومة مثل التأمين الصحى والخدمات البريدية والتموين عبر منصة وكارت واحد.
  2. استخراج الكارت الموحد اختياري وليس إجباريًا وأن من يرغب فى استمراره ببطاقة التموين بشكلها الحالى ليس هناك مشكلة لديه.
  3.  الكارت الموحد هدفه توحيد العديد من الخدمات فى كارت واحد فى إطار التحول الرقمى.
  4. إصدار الكارت الموحد بدون أى أعباء مالية على المواطن.


معلومات عن الكارت الموحد

  1. يتواجد بالكارت الموحد حصة السلع التموينية ونقاط الخبز.
  2. يتميز بوجود بصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها بشكل سليم.
  3. يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين.
  4. الكارت الموحد لا يعد  بديلا عن البطاقات التموينية، كما أن إصدار الكارت الذكي مجانًا.
  5. يمكن  للمواطن من خلال الكارت الموحد  الاستفادة من خدمات المعاشات والتأمين الصحي الشامل وخدمات البريد كمرحلة أولى.
  6. يمكن للمواطن قريبا استخدام الكارت الموحد في المواصلات والبنوك، وخدمات المدفوعات الالكترونية.

الكارت الموحد الذكي 2024

  1.  خدمات التموين
  2. معاملات صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية للمواطن فى المخابز وعند البدالين
  3. خدمات التأمين الصحى الشامل
  4. خدمات المدفوعات الإلكترونية
  5. يستخدم الكارت فى تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية

 

خصائص الكارت الموحد الذكي الحكومي

  1. إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة
  2. تعميمه فى باقى المحافظات فيما بعد تباعا
  3. تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان 
  4. يتم فتح حساب شخصى فى الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد
  5.  مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول
  6. الكارت مزود ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة إلى مستحقيها
  7. تم فتح قرابة 500 ألف حساب للمواطنين فى محافظة بورسعيد جاهزة للتفعيل.
  8. يعد الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة على البطاقة
  9. يتيح الكارت اتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدى من ماكينات الصرافات الآلية للهيئة القومية للبريد

 

كيفية استلام الكارت الموحد

  1. تصل رسالة نصية على الهاتف المحمول لرب الأسرة
  2. تطلب منه التوجه لمكتب بريد أو تموين محدد فى فترة زمنية محددة هو وزوجته وأولاده الأكبر من 16 سنة ليتمكن من استلام الكارت الخاص به الكارت عليه خدمات التموين والخبز للأسرة كلها
  3. يستلم باقى أفراد الأسرة الكروت الخاصة بهم وعليها خدمات التأمين الصحى الشامل والمدفوعات
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