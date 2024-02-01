رئيس جامعة الأقصر يشارك في مهرجان المرأة العربية لدعم السياحة

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في مهرجان المرأة العربية لدعم السياحة الذي تنظمه الأكاديمية الدولية للدراسات والعلوم الإنسانية بالتعاون مع الدولية لريادة الأعمال ودعم المرأة.

أقيم المؤتمر بقاعة مركز المؤتمرات في محافظة الأقصر، بمشاركة 5 دول عربية هي: لبنان وليبيا والسودان والعراق والسعودية، بالإضافة إلى مصر، بحضور اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والدكتور جابر كامل، رئيس المهرجان، والدكتورة حنان الحاتي، وكيل وزارة السياحة بلبيا، والقمص أرمانيوس، راعي كنيسة العذراء بالأقصر.

وشدد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات للترويج للسياحة المصرية، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة واحد من أهم دعائم الاقتصاد وشريان حياة بالنسبة لملايين المصريين الذين يعملون في القطاع السياحي.

أضاف رئيس جامعة الأقصر: أسعدني كون أن المهرجان هذا العام يركز على دور المرأة في دعم السياحة، لافتاً إلى أن المرأة يقع على عاتقها ما يقع على الرجل من مسئوليات إزاء المجتمع والوطن.

يهدف المهرجان في نسخته الثانية إلى دعم السياحة بالأقصر والتعرف علي تاريخ مصر الحضاري والآثار العظيمة التي تملكها وتقطع في نطقها، وإرسال رسالة للعالم تظل وستظل مصر عاصمة المنطقة العربية لمنهج السياحة المعاصر.



ويسلط المهرجان الضوء علي دور المرأة العربية في دعم السياحة وتنمية مؤسسات الدولة، وتطوير العلاقات الدولية واكتساب العادات والتقاليد والأعراف من الآخرين.

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