إيرلندا تسعى لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

قال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار للصحفيين في بروكسل الخميس، إن دبلن تجري محادثات مع دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي تريد مراجعة اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي على أساس أن إسرائيل ربما انتهكت بند حقوق الإنسان بالاتفاقية.

وذكر أن عدداً من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تتحدث أيضاً عن احتمال الاعتراف المشترك بدولة فلسطينية بعد انتهاء الصراع الحالي.



وأضاف فارادكار للصحفيين عقب قمة للاتحاد الأوروبي "علاقات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قائمة على اتفاقية بها بند لحقوق الإنسان، ويعتقد كثيرون منا أن إسرائيل ربما تكون انتهكتها". وتابع "ذلك شيء نتحدث عنه".