عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سارة ناجي تسحر العيون بإطلالة شتوية جذابة

سارة ناجي
سارة ناجي

اعتادت الفنانة سارة ناجي مشاركة متابعيها بإطلالاتها المتنوعة المستوحاة من أحدث صيحات الموضة لتستعرض قوامها الممشوق وجمالها اللافت.

وأطلت سارة ناجي، مرتدية فستان أنيق باللون الأسود ونسقت معه توب صوف ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة ناجي ، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الاحمر الفاقع الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت قبعة انيقة، وتركت شعرها الاشقر منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وتعتمد "سارة ناجي" على الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة وتميل إلى التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات التي تمنحها مظهرا جذابا.

وتحرص سارة ناجي، على اختيار ألوان وتسريحات الشعر المتناسقة مع لون بشرتها والتي تمنحها لوك جديد من حين لأخر، بالإضافة إلى ذلك لا تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

وتتميز الفنانة الشابة برشاقتها الملفتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن انوثتها وجمالها ورشاقتها.

الأزياء والموضة 

سارة ناجي فنانة مصرية لها العديد من الأعمال، وتحرص بين الحين والآخر على نشر الصور الخاصة بها لتبرز أناقتها عبر الحسابات الخاصة بها بمواقع التواصل الاجتماعي.

عملت سارة في مجال الأزياء والموضة، ويعتبر مسلسل "ولاد عابد" أحدث أعمالها الدرامية، كما شاركت في مسلسل مسلسل "دلع بنات" تأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج محمود شميس، وإخراج شيرين عادل، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم مى عز الدين، وكندة علوش، ونضال الشافعي، وريم البارودي، وحجاج عبد العظيم، وسعد الصغير، وفادية عبد الغنى، وسمير غانم، وكريمة مختار، وضياء الميرغني، وعمر مصطفى متولى، وسناء يوسف، ومحمد سليمان.

IMG_٢٠٢٤٠٢٠١_٢٠١٢١٥
IMG_٢٠٢٤٠٢٠١_٢٠١٢١٥
IMG_٢٠٢٤٠٢٠١_٢٠٠٨٢٤
IMG_٢٠٢٤٠٢٠١_٢٠٠٨٢٤
IMG_٢٠٢٤٠٢٠١_٢٠٠٧٥٧
IMG_٢٠٢٤٠٢٠١_٢٠٠٧٥٧
IMG_٢٠٢٤٠٢٠١_١٩٥٩٠٧
IMG_٢٠٢٤٠٢٠١_١٩٥٩٠٧
IMG_٢٠٢٤٠٢٠١_١٩٥٨٣٥
IMG_٢٠٢٤٠٢٠١_١٩٥٨٣٥

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

خسائر قناة السويس تتزايد.. صندوق النقد يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

أمطار ورياح وثلوج وانخفاض درجات الحرارة.. والأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة

عفو طبي.. تفاصيل الإفراج عن نجل مالك هايبر|خاص

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

ترشيحاتنا

مسؤولون أمريكيون: خطط لقصف أهداف إيرانية في العراق وسوريا

سوق الذهب ينتظر عقوبات رادعة.. تفاصيل

معجزة ربانية يوم 27 رجب .. ترقبوها من الآن عجائب آيات الله

مرسيدس E200 AMG موديل 2024 "كسر زيرو" بهذا السعر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2 فبراير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون.. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء ومكياج صاخب.. سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

انتبه.. الكرش علامة على نوع سرطان خطير

بعد قرار البنك المركزي| شهادات بنكية تضاعف أموالك.. أفضل من الذهب والدولار

تسريحة غير معتادة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا| صور

فيديو

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ