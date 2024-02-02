شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم الأهلي مع خطيبته

نشرت سلمى صقر خطيبة مروان عطية لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلمى صقر باطلالة رومانسية رفقة خطيبها مروان عطية فى أحدث ظهور لهما مما اثار اعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر الماضي، في الجزائر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.