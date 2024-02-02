شقيقة رونالدو تثير الجدل بإطلالة جديدة بذوق رفيع

اعتادت كاتيا أفييرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مواكبة الموضة بأسلوب ناعم متناغم مع ذوقها الرفيع مما جعلها مميزة.

وبدت كاتيا أفييرو بإطلالة أنيقة جذابة، حيث ارتدت توب ابيض مجسم، باكمام طويلة، مكشوف البطن باللون الأبيض ونسقت عليه تنورة ملفتة باللون الاسود وتزينت ببعض المجوهرات الساحرة المتناغمة مع إطلالتها.

اما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الروز في الشفاه.

وتتميز شقيقة النجم البرتغالي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير الماضي، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.