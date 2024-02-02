صدمة لجماهير الأحمر .. إيقاف القيد فى النادي الأهلي بسبب هذا اللاعب

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن أزمة جديدة داخل جدران النادي الأهلي بسبب برونو سافيو لاعب الفريق السابق الذي تقدم بشكوى رسمية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "ايقاف القيد بالنادي الأهلي ‏بخصوص قضية مستحقات برونو سافيو البالغة 250 الف دولار وتم تسديد المبلغ وسيتم فك القيد دوليا يوم الاثنين المقبل قبل 24 ساعة من غلق القيد المحلي 6 فبراير".

وانضم برونو سافيو، صاحب الـ28 عاما، لصفوف النادي الأهلي، مطلع الموسم الماضي قادما من بوليفار، وظهر اللاعب البرازيلي مع المارد الأحمر في 18 مباراة وسجل هدفين، الأول في مرمى الزمالك ببطولة كأس السوبر المحلي والثاني في غزل المحلة بالدوري الممتاز، كما صنع 3 أهداف لزملائه.

وحصل برونو سافيو على لقب دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، كما حصد أيضا السوبر المحلي وكأس مصر.